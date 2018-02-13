В кабмине решили наказывать чиновников за «задержавшихся» мигрантов

Правительство России разработало и внесло в базу Госдумы законопроекты, ужесточающие контроль за пребыванием иностранцев в стране. Изменения в законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в случае принятия законопроектов дополнятся наказаниями не только для физических и юридических лиц, но и для чиновников в случае нарушения сроков пребывания в России иностранцев.

«Имеют место факты нарушения иностранными гражданами и лицами без гражданства режима пребывания в России. Нарушения выражаются в несоответствии заявленной цели въезда в Россию, фактически осуществляемой в период пребывания в России деятельности или роду занятий, а также несоблюдении сроков их пребывания в России», — говорится в справке к документам.

Первая поправка коснется порядка оформления приглашений на въезд в Россию. Принимающую сторону могут обязать контролировать соответствие заявленной цели въезда реальной и обеспечивать соблюдение указанных сроков.

Второй законопроект изменит наказания за нарушение правил пребывания. Он предлагает санкционировать не только пригласивших нарушителя физических или юридических, но и чиновников, выступивших в качестве приглашающей стороны.