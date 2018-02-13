Путин назначил новых руководителей угрозыска Москвы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении начальником Московского уголовного розыска (МУР) генерала МВД Сергея Кузьмина, говорится в сообщении на сайте главного управления МВД по Москве.

Помимо него назначения на руководящие должности в управлении получили генерал-майор Юрий Девяткин, который возглавил подразделение по контролю за оборотом наркотиков, и полковник Андрей Глуздаков, ставший начальником Четвертого управления МВД России.

Напомним, ранее — с апреля прошлого года — МУР в статусе временно исполняющего обязанности возглавлял полковник Александр Быненко. Его предшественником с октября 2016 года был Александр Половинка.

Кадровые перестановки в московском угрозыске производятся в рамках реструктуризации подразделения, которая длится уже более полутора лет.