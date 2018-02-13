Минобороны опровергло новость о ночном налете дронов на Хмеймим

Министерство обороны РФ выступило с опровержением опубликованных сегодня в СМИ сообщений о том, что атака на сирийскую авиабазу Хмеймим в новогоднюю ночь осуществлялась с помощью беспилотников.

«В сегодняшнем материале РБК "Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов" не соответствует действительности все: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий», — говорится в сообщении оборонного ведомства, которое приводит RT.

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года авиабаза работала в плановом режиме, и никаких инцидентов там не происходило, заверили в Минобороны.

Представители министерства подчеркнули, что корреспондент РБК был предупрежден «о недостоверности этой версии событий» еще до выхода материала на сайте издания и к тому же ранее не раз публиковал «ложную информацию или домыслы», связанные с деятельностью министерства, «пытаясь для достоверности приписать собственные умозаключения отдельным военным экспертам».

В частности, по словам представителей Минобороны, главред журнала «Арсенал Отечества», чей комментарий вошел в материал РБК об атаке на авиабазу Хмеймим, «был, мягко говоря, удивлен», узнав об этом — причем позвонили ему как раз из оборонного ведомства.

Материал РБК по сути представлял собой опровержение ранее опубликованной «Коммерсантом» версии о том, что Хмеймим атаковали выстрелами из минометов.