Минкульт опроверг перенос премьеры «Мстителей»

Заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин прокомментировал появившиеся ранее сообщения о том, что ведомство перенесло начало проката американского блокбастера «Мстители: Война бесконечности» ради отечественной ленты, сообщает RNS.

Напомним, по данным СМИ, фильм «Мстители: Война бесконечности» вместо запланированного 3 мая должен был на экраны на восемь дней позже, 11 мая. СМИ, помня о недавней ситуации с переносом премьеры второй части «Приключений Паддингтона», пришли к выводу, что перенос премьеры «Мстителей» может быть связан с выходом фильма «Собибор» — режиссерского дебюта актера Константина Хабенского, который взялся реализовать идею самого Мединского.

Однако Обрывалин заявил: «Дата премьеры фильма "Мстители: война бесконечности" 11 мая 2018 года была заявлена прокатчиком и утверждена по взаимной договоренности компании "Дисней" и Министерства культуры РФ. Речь о переносе даты релиза в данном случае не идет».

При этом компания Disney ранее сообщила: «Изменилась дата выхода в российский прокат долгожданного блокбастера MARVEL "Мстители: Война бесконечности". Новая дата выхода фильма на широкие экраны – 11 мая 2018 года. В прокат в США фильм выйдет 4 мая 2018 года».