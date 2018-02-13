Российским военным на Украине дали тюремные сроки за госизмену

Дарницкий районный суд Киева приговорил гражданина РФ Максима Одинцова к 14 годам лишения свободы, а Подольский районный суд украинской столицы вынес россиянину Александру Баранову приговор к 13 годам тюрьмы. Оба осужденных — российские военнослужащие, признанные на Украине виновными в госизмене и дезертирстве, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

По его словам, защита Баранова и Одинцова в настоящее время изучает возможность подачи апелляции на оба приговора.

В случае с Барановым срок лишения свободы начинается со дня его задержания сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) — 20 ноября 2016 года — из расчета по два дня отбывания наказания по приговору за каждый день в предварительном заключении. Соответственно, он уже отбыл почти три года лишения свободы, отмечают «Украинские новости».

Максим Одинцов и Александр Баранов являлись военнослужащими украинской армии, но после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году перешли на службу в российские войска, однако осенью 2016 года были задержаны сотрудниками СБУ на контрольно-пропускном пункте Джанкой.

СМИ потом сообщали, что военных выманили на территорию КПП под предлогом передачи с украинской стороны дипломов о высшем образовании. Президент РФ Владимир Путин тогда охарактеризовал операцию СБУ по задержанию мужчин как «вероломство».