МЧС объявило о скором завершении работы на месте крушения Ан-148

Начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин сообщил о вступлении поисковой операции на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья в завершающую стадию.

«Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна», — цитирует Полетыкина ТАСС.

Он также добавил, что минувшей ночью спасатели работали в три смены, поэтому к 08:00 мск удалось практически довести операцию до конца.

Теперь к работе должна приступить инженерная техника: она поднимет крупные фрагменты рухнувшего самолета, чтобы впоследствии их вывезли с места катастрофы в Жуковский, где будет проводиться экспертиза.

Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» с 71 человеком на борту 11 февраля потерпел крушение через несколько минут после вылета из московского аэропорта Домодедово. На месте катастрофы сразу же были начаты поисковые работы. Как передавали СМИ со ссылкой на источники в МЧС, в ходе операции обнаружено около 1,4 тыс. фрагментов тел погибших и порядка 500 обломков самолета, а также два бортовых самописца, расшифровкой данных с которых в настоящее время занимаются специалисты Международного авиационного комитета (МАК).

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели самолета и всех, кто находился на его борту. Рассматриваются версии о влиянии погодных условий, человеческого фактора, технического состояния воздушного судна и другие возможные варианты развития событий.

13 февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности помочь российским властям в расследовании катастрофы.