Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ

Совет Государственной Думы принял решение не отправлять в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) взнос за 2018 год, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого вице-спикера нижней палаты российского парламента Ивана Мельникова.

По его словам, это решение не касается взносов РФ в бюджеты других международных организаций — Межпарламентской ассамблеи православия, Парламентской ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентского Союза, Международной Федерации библиотечных сообществ и ассоциаций и секретариата Парламентской конференции Каспийского моря.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что потеря российского взноса будет иметь для ПАСЕ неприятные последствия в виде вынужденного сокращения важных программ.

«Если вдруг регламентные изменения будут подготовлены, внесены в регламент ПАСЕ, тогда мы будем участвовать, соответственно, рассмотрим вопрос нашего взноса, но не раньше», — заявил Слуцкий журналистам, не исключив, что ассамблея все же может найти «способ пересмотра регламента», — хотя «это будет сделать непросто» из-за позиции ряда делегаций, например, украинской.

Напомним, российская делегация лишилась основных прав в ПАСЕ еще в апреле 2014 года на фоне событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с РФ. Делегация в ответ в знак протеста приостановила свое участие в работе ассамблеи. В Москве считают, что регламент ПАСЕ позволяет ей принимать такие решения, которые ущемляют права и интересы отдельных участников.