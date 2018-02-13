Разведчик ВВС США пролетел у границ Калининградской области

Вблизи границ Калининградской области пролетел самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США, сообщил в Twitter сервис MilRadar, который отслеживает перелеты военных самолетов.

Судя по его данным, 12 февраля самолет RC-135W с бортовым номером 62-4134 покинул британскую авиабазу Милденхолл, где размещены части ВВС США, и проследовал вдоль границ Калининградской области, оставаясь при этом в воздушном пространстве Литвы и Польши.

USAF RC-135W 62-4134 ABUZZ14 departed Mildenhall at 0730z - Eastern Poland & Baltic mission pic.twitter.com/l0Jh2pjYil — Mil Radar (@MIL_Radar) 12 февраля 2018 г.

RC-135W выполнял миссию в Прибалтике, утверждает MilRadar. Этот самолет является модифицированным заправщиком KC-135, который был создан на основе гражданских лайнеров Boeing и оснащен средствами слежения и радиоэлектронной разведки.

На прошлой неделе патрульный Boeing P-8 Poseidon ВМС США с бортовым номером 169011 и позывным PS056, задачей которого является обнаружение и ликвидация подлодок противника, сделал несколько кругов возле Новороссийска и Геленджика, а потом у крымского побережья. Полет носил разведывательный характер.