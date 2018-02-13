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13 февраля 2018, 11:08
история искусства музеи Нидерланды

В Нидерландах найдена подлинная картина художника XVII века Яна Стена

Royal Museum of Fine Arts Antwerp

При подготовке к выставке «Истории Яна Стена» в гаагском музее Маурицхёйс ученые выяснили, что картина «Осмеяние Самсона», считавшаяся копией XIX века, на самом деле принадлежит самому Яну Стену (1626 – 1679).

Данная картина принадлежит коллекции Королевского музея изящных искусств в Антверпене, но, поскольку этот музей закрыт на длительную реконструкцию, она была передана в Маурицхёйс. Авторство Яна Стена заподозрила хранитель музея историк искусства Ариана ван Сухтелен (Ariane van Suchtelen). В процессе реставрации это предположение подтвердилось.

Реставраторы также обнаружили ряд интересных особенностей картины. Оказалось, что холст, на котором была написана картина, ни разу не переносился на другую основу. Он по-прежнему закреплен на изначальном подрамнике оригинальными гвоздями XVI века. Также, в отличие от большинства картин того времени, у «Осмеяния Самсона» не был прикреплен с задней стороны дополнительный холст, поддерживающий картину.

По краям холста «Осмеяния Самсона» были найдены отверстия, через которые при работе над картиной художник пропускал специальный шнур, закрепляющий картину на раме. Части этого шнура даже сохранились в некоторых отверстиях.

Когда пожелтевший и потрескавшийся слой лака был удален реставраторами, красочный слой оказался в превосходном состоянии, с яркими цветами, чистыми мазками и незначительным износом. Столь хорошее состояние редко встречается в наши дни у картин XVII века. Сотрудники музея замечают, что, возможно, годы ошибочной идентификации были полезны для сохранности картины, так как никто не пытался реставрировать ее с помощью методов, которые впоследствии окажутся разрушительными.

В картине использован яркий пигмент, называвшийся зеленая земля. Он становится необычно частым в позднем творчестве Яна Стена, после возращения его в родной Лейден. На картине этот пигмент заметен, например, на фигуре знаменосца справа. Это позволяет датировать картину 1670-ми годами.

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