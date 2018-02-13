Пентагон запросил еще 6,3 млрд долларов на сдерживание России в Европе‍

Пентагон планирует увеличить расходы на «Европейскую инициативу сдерживания» и просит выделить на нее дополнительно более 6,3 млрд долларов в следующем финансовом году. Об этом сказано в проекте федерального бюджета США, опубликованном Белым домом.

В пояснительной записке указано, что средства пойдут на «передовое американское военное присутствие» в Европе, вызванное необходимостью «противостоять принуждению и агрессии со стороны России в регионе».

Пентагон полагает, что программа позволит выстроить новый график проведения совместных учений НАТО и Вооруженных сил США, увеличить объемы складируемой в Европе военной техники и тяжелых вооружений, а также предоставить Украине 250 млн долларов на «защиту территориального суверенитета».

В настоящее время документ рассматривается Конгрессом США.