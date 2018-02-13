В Южной Корее вынесен еще один приговор по делу экс-президента

Суд в Южной Корее приговорил Чхве Сун Хиль, близкую подругу бывшего президента государства Пак Кын Хе, к 20 годам тюремного заключения, сообщает телеканал YTN.

Чхве Сун Хиль проходила обвиняемой по делу о коррупции, которое привело к импичменту Пак Кын Хе. Следователи установили, что подруга президента, не занимавшая каких-либо государственных постов, фактически участвовала в управлении государством, при этом за взятки предлагая покровительство представителям крупных компаний. Импичмент Пак Кын Хе был вынесен корейским парламентом 9 декабря. Впоследствии его утвердил Конституционный суд Южной Кореи.

Ранее еще одна подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, Цой Сун Силь, была приговорена судом в Сеуле к трем годам лишения свободы за незаконное получение привилегий.