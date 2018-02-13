МАК назвал возможную причину крушения Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет заявил о завершении расшифровки данных одного из бортовых самописцев самолета Ан-148, который потерпел крушение в Московской области 11 февраля, сообщает РИА Новости.

Предварительный анализ данных «черного ящика» показал, что катастрофа могла произойти из-за ошибочных показаний приборов — это, в свою очередь, вероятнее всего связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева.

По данным МАК, нештатная ситуация начала развиваться примерно через две с половиной минуты после отрыва самолета от поверхности, на высоте около 1300 метров и скорости 465-470 километров в час.

Дополнительные сведения, надеются в комитете, удастся получить по результатам расшифровки записей речевого самописца.

Напомним, жертвами крушения Ан-148 стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Источники утверждали, что самолет перед рейсом не проходил противообледенительную обработку.