Банк «Возрождение» оспорил решение ЦБ в арбитраже

Банк «Возрождение» в арбитражном суде оспорил решение Центробанка о привлечении к административной ответственности. Детали иска неизвестны.

В пресс-службе «Возрождения» сообщили «Коммерсанту», что иск касается «спора, связанного с оспариванием административного штрафа, наложенного на банк в октябре 2017 года в связи с непредоставлением конфиденциальной информации физическому лицу».

Ранее Центробанк требовал от братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке «Возрождение» до середины февраля. Так как за такое короткое время невозможно найти покупателя на неоднозначный актив, скорее всего из-за невыполненного предписания «Возрождение» перейдет под управление временной администрации Центробанка.

8 февраля представитель фонда Сулеймана Керимова Bonum Capital Антон Аверин подтвердил факт ведения переговоров о покупке «Возрождения». СМИ связали визит Керимова в Москву из Франции, где он находится под следствием по обвинению в махинациях с налогами, с обсуждением условий приобретения банка.