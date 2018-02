Невестка Трампа госпитализирована из-за конверта с белым порошком

Ванесса Трамп, жена Дональда Трампа-младшего, попала в больницу после того, как открыла конверт с неизвестным белым порошком. Об этом сообщает ABC.

Конверт был доставлен в квартиру Трампа-младшего. Женщина прошла процедуру обеззараживания, позже стало известно, что вещество из конверта было безвредным.

Дональд Трамп-младший предположил, что к инциденту причастны его политические оппоненты.

«То, что определенные лица выражают противоположные взгляды с помощью столь возмутительного поведения, просто отвратительно», — написал сын президента США и поблагодарил сотрудников полиции и секретных служб за профессионализм и поддержку.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил, что на прошлой неделе также получил конверт с белым порошком. Марка на конверте была американской.

Donald Trump Jr.'s wife hospitalized after opening envelope with white powder. Oddly, I received one last Tuesday (a terrorism offense in UK law) which was handed to diplomatic police. The stamp? From the US. https://t.co/PTCDlaK8NK