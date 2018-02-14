В ГД обсуждают идею регулирования деятельности ЧВК

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил РИА Новости о возможном привлечении экспертов для оценки наработок по регулированию деятельности частных военных кампаний (ЧВК).

«Чтобы не гадать, а как там, а чего там, тем более, что касается жизни и здоровья наших граждан, государство должно влиять на эти процессы самым непосредственным образом. Мы детально работаем. Буквально вчера мы на рабочей группе экспертного совета рассматривали вопрос и порядок, как мы будем собирать экспертов для оценки всего наработанного по этой тематике», — сказал Шаманов.

В ответ на вопрос о предполагаемой гибели сотрудников ЧВК 7 февраля при ударе войск коалиции США в Сирии Шаманов заявил, что эта ситуация как раз говорит о необходимости государственного подхода к частным военным компаниям.