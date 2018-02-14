Сбербанк и «Альфа-капитал» сообщили о рекордном притоке средств из-за санкций США

На фоне публикации «кремлевского доклада» в США, в который вошли все российские бизнесмены с состоянием более 1 млрд долларов, Сбербанк и управляющая компания «Альфа-капитал» зафиксировалиа рекордный приток средств клиентов.

На днях Сбербанк сообщил, что в январе рост активов почти втрое превысил показатели прошлого года.

«В основном приток средств из Швейцарии, из Лондона, и Австрия тоже, но сильно меньше», — рассказала глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова.

Как, в свою очередь, сообщила гендиректор управляющей компании «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева, в январе — начале февраля приток капитала у компании составил более 11 млрд рублей, что «где-то в четыре раза больше», чем за аналогичный период прошлого года.