Полиция Израиля нашла доказательства взяток премьер-министра

Израильская полиция рекомендовала выдвинуть против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху обвинения в коррупции. Об этом пишет газета Haaretz.

По итогам расследования двух уголовных дел были обнаружены доказательства неоднократного получения Нетаньяху дорогих подарков от бизнесменов общей стоимостью миллион шекелей (свыше 16 млн рублей).

По данным следователей, премьер-министр также предлагал издателю одной из крупнейших газет страны «Едиот Аронот» Арнону Мозесу заключить сделку - в обмен на отказ от публикации критических материалов он предлагал помощь в борьбе с конкурирующим изданием «Израиль Хайом».

Принимать решение о выдвижении обвинений будет генеральный прокурор Израиля, которому полиция передала все собранные материалы.

Премьер-министр Израиля отверг все обвинения в свой адрес и заявил, что не намерен покидать свой пост.

«Были приложены большие усилия, чтобы начать не менее 15 исследований против меня и отстранить меня от власти. Каждая из этих попыток, без исключения, ни к чему не привела. Я знаю правду, поэтому могу вам сказать, на этот раз это тоже ни к чему не приведет», — заявил Нетаньяху.