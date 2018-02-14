Путин назвал коллективизм преимуществом русского народа

Если в других странах ценится, «прежде всего индивидуальный успех», то «у нашего народа все-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует в сердце, в душе», заявил сегодня президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению главы государства, такой коллективизм «становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня».

Разговор о коллективизме и любви к профессии зашел на встрече Путина с победителями конкурса «Лучшие практики наставничества», который курирует его администрация.

Наставником года, как передает Первый канал, стал командир летного отряда «Аэрофлота» Николай Изосимов. В специальной номинации «Наставник чемпионов» лауреатами стали сварщики Александр Дуймамет и Дмитрий Кучерявин. С ними и встречался президент.

Изосимов на встрече предложил возродить почетное звание «Заслуженный наставник России».

«Хорошая идея, в целом правильная», — заявил на это Путин.