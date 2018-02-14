ЦБ решил ужесточить требования к микрофинансовым организациям

Центральный банк России разработал новые требования для микрофинансовых организаций (МФО). Об этом накануне сообщил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков.

Как пишет издание «Экономика и жизнь», регулятор предлагает следующее:

- дальнейшее сокращение размера предельных выплат по микрофинансовым займам до двух с половиной сумм, взятых в кредит (в 2018 году), затем до двух сумм (с 1 июля 2019 года), а впоследствии — до полутора сумм кредита (с 1 июля 2020 года);

- ограничение полной стоимости кредита 1,5% в день уже в 2018 году, а с июля 2019 года ограничить ее 1% в день;

- ограничение на займы «до зарплаты»: такой кредит будет выдаваться на срок до 15 дней на сумму до 10 тысяч рублей, не сможет продлеваться, и максимум, что получит МФО сверх 10 тысяч — 3 тысячи рублей.