Американский генерал рассказал подробности удара по участникам ЧВК

Коалиция под руководством США нанесла авиаудар 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор «в порядке самообороны». Об этом заявил глава центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джеффри Харриган, передает CNBC.

По словам генерала, удар был нанесен в ответ на «ничем не вызванную согласованную атаку с использованием артиллерии и танков» на позиции «Сирийских демократических сил» — повстанцев, которых США поддерживают в Сирии.

По словам генерала, с началом наступления на «Сирийские демократические силы» коалиция связалась с российскими официальными лицами.

«После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил», — отметил Харриган.

Ранее из нескольких источников стало известно, что 7 февраля были атакованы бойцы президента Сирии Башара Асада, а также группа из, предположительно, 600 наемников «ЧВК Вагнера».

По данным Пентагона, в результате удара погибли около 100 человек. По сведениям источников Bloomberg, при авиаударе погибли около 200 человек, большинство из которых были россиянами. Другие СМИ сообщали о числе погибших от 11 до более 600 человек.