14 февраля 2018, 19:10
Первый канал отменил показ последней серии фильма о Путине
Первый канал по просьбе Центризбиркома отказался транслировать документальный фильм Оливера Стоуна о президенте Владимире Путине на время выборов. Канал отменил завтрашний показ последней серии фильма, сообщает РИА Новости.
В дирекции общественных связей телеканала агентству заявили, что Первый сожалеет о получении замечания от ЦИК, «поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах».
«Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИК», — добавили там.
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