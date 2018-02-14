Первый канал отменил показ последней серии фильма о Путине

Первый канал по просьбе Центризбиркома отказался транслировать документальный фильм Оливера Стоуна о президенте Владимире Путине на время выборов. Канал отменил завтрашний показ последней серии фильма, сообщает РИА Новости.

В дирекции общественных связей телеканала агентству заявили, что Первый сожалеет о получении замечания от ЦИК, «поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах».

«Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИК», — добавили там.