В Дании скончался супруг королевы

На 84-м году жизни 13 февраля умер супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик, сообщила пресс-служба датского Королевского дворца.

«Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне во вторник, 13 февраля, в 23.18 (01.18 мск) во дворце Фреденсборг», — говорится в сообщении.

28 декабря 2017 года принц был госпитализирован для исследования опухоли в левом легком, которая оказалась доброкачественной. Кроме того, стало известно, что принц Хенрик страдает деменцией.

Принц всегда был недоволен своим титулом, ставящим его в неравное положение с супругой. В августе 2017 года он заявил, что не хочет быть похороненным рядом с Маргрете в усыпальнице датских королей в соборе Роскилле.