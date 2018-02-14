Россия впервые с 2014 года увеличила закупки сельхозпродукции

В 2017 году импорт сельскохозяйственной продукции в Россию увеличился как в натуральном, так и денежном выражении, сообщает РБК, ссылаясь на статистику Федеральной таможенной службы.

За прошлый год в страну ввезли 21,5 млн т продовольственных товаров и сырья на общую сумму 28,8 млрд долларов.

По сравнению с 2016 годом в количественном выражении импорт вырос на 6%, в стоимостном — на 15%.

Как отмечает издание, увеличение импорта произошло впервые с 2014 года, когда Россия ввела продуктовое эмбарго в ответ на санкции западных стран.