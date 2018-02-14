Собчак призвала расследовать гибель россиян в Сирии

Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся на президентских выборах от партии «Гражданская инициатива», призвала создать специальную комиссию по расследованию гибели российских наемников при ударе коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Власть ведет себя так, будто это не ее дело, — не она посылала в Сирию наемников ЧВК. И ни один федеральный канал не обмолвился об этом ни словом.

Да, возможно, эти люди — наемники и сами сделали такой выбор. Но это граждане России, и власти отвечают за их судьбу», — отмечает ведущая в своем Instagram.

По ее словам, комиссию могла бы создать Госдума или Совет Федерации.