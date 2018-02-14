Снегопад в Москве привел к сбою в доставке товаров из интернет-магазинов

С 8 февраля «Аэрофлот» вводил пятидневное эмбарго на транзит импортных грузов через Шереметьево. По данным источника «Коммерсанта», это было связано с изменением схемы работы грузового оператора авиакомпании и с февральскими снегопадами в столице.

Это привело к сбою при ввозе заказов из иностранных интернет-магазинов. Эмбарго было нужно для устранения проблем.

С 13 февраля, сообщили изданию в Шереметьево, «обслуживание грузов осуществляется в штатном режиме».

При этом в одной из курьерских компаний отметили, что проблемы уже привели к задержке в доставке грузов до двух-пяти дней.