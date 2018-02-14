14 февраля 2018, 11:17
Елена Исинбаева родила сына
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в Instagram сообщила о рождении второго ребенка, сына.
Доброе утро друзья! Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение 🎉🎊 Я родила сына и стала дважды мамой 👸🏻! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать желаю, удачи!!!🙏🏻
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 13, 2018 в 11:19 PST
«Да, родила ночью сына. Чувствует себя хорошо, все в порядке. Больше никаких подробностей не знаю, она сразу же после рождения малыша сбросила мне СМС-ку», — сказал РИА Новости тренер легкоатлетки Евгений Трофимов.
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