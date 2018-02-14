Елена Исинбаева родила сына

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в Instagram сообщила о рождении второго ребенка, сына.

«Да, родила ночью сына. Чувствует себя хорошо, все в порядке. Больше никаких подробностей не знаю, она сразу же после рождения малыша сбросила мне СМС-ку», — сказал РИА Новости тренер легкоатлетки Евгений Трофимов.