Клинцевич ушел в отставку

Совет Федерации на заседании утвердил отставку Франца Клинцевича с поста первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности на основании личного заявления самого сенатора, пишет РИА Новости.

Эту должность он занимал с 2015 года.

12 февраля о его возможной отставке сообщили СМИ со ссылкой на источник в Совфеде. Информатор также сообщил имя нового зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности. Ожидается, что им станет сенатор от Карелии Александр Ракитин, до сентября 2017 года руководивший УФСБ России по Западному военному округу.