Доверенным лицом Собчак стал первый российский омбудсмен Ковалев

Доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Собчак стал правозащитник Сергей Ковалев, сообщил ее предвыборный штаб.

«Есть много оппозиционных политиков, многие из них — достойные люди, но они конкурируют между собой, а у вас есть тенденция выступать от гражданского общества. Это очень важно!» — заявил он во время встречи с кандидатом.

Сергей Ковалев в 1960-х годах организовал сбор подписей в поддержку диссидентов Андрея Синявского и Юрия Даниэля, осужденных за антисоветскую пропаганду. В 1969 году вошел в состав первой независимой правозащитной организации Советского Союза «Инициативная группа защиты прав человека в СССР».

С 1975 по 1987 год находился в тюрьме и ссылке по обвинению в антисоветской агитации. В 1994–1995 годах был первым в России уполномоченным по правам человека при президенте.