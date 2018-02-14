Журналисты узнали о лечении раненных в Сирии наемников в военных госпиталях РФ

Российские наемники, получившие ранения во время удара коалиции США в Сирии, лечатся в военных госпиталях Минобороны РФ в Москве и Петербурге. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства также рассказал, что несколько раненых, получивших тяжелые травмы, умерли в больницах.

Ранения россияне получили 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщалось, при попытке сирийских правительственных сил и участников российской ЧВК отбить у повстанцев нефтеперерабатывающий завод, коалиция США нанесла по ним удар. В результате погибли сотни бойцов.

Сколько именно погибло россиян - не известно. Минобороны России сообщало, что российские военнослужащие не принимали участия в инциденте.