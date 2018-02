Трамп нашел нового главу Агентства национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост руководителя Агентства национальной безопасности и киберкомандования (АНБ) ВС США.

С назначением его поздравил специальный помощник президента и координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс.

«Поздравляю генерал-лейтенанта Пола Накасоне, который был выдвинут кандидатом на пост главы АНБ и киберкомандования США, эта позиция добудет для него четвертую звезду!» — написал он в Twitter.

Congratulations to Lt. Gen. Paul Nakasone, nominated as Director NSA & Commander,U.S. Cyber Command, a positon that will earn him his 4th star! An exceptional leader for two exceptional orginizations, he brings great experience and strong cyber background. @NSAGov @USCyberCommand pic.twitter.com/7rAX8QwbY0