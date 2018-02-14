Власти Москвы согласовали марш памяти Немцова

Мэрия Москвы согласовала проведение марша памяти политика Бориса Немцова 25 февраля. Об этом сообщил в Facebook председатель политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.

Шествие начнется на Страстном бульваре и пройдет по бульварам до проспекта Сахарова.

Марш памяти Немцова пройдет спустя три года после убийства политика в центре Москвы.

Организаторы подали заявку на мероприятие численностью до 30 тысяч человек.

Требованием акции станет привлечение к ответственности заказчиков убийства политика.