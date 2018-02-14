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14 февраля 2018, 17:49
спецслужбы стрельба США

У штаб-квартиры АНБ произошла стрельба

На месте перестрелки у штаб-квартиры АНБ
На месте перестрелки у штаб-квартиры АНБ
фото: скриншот foxnews.com

У въезда в штаб-квартиру Агентства национальной безопасности США в штате Мэриленд произошла перестрелка.

Как сообщает Fox News со ссылкой на пресс-службу АНБ, в результате один человек получил ранения.

Раненым оказался водитель черного внедорожника. По какой-то причине по машине был открыт огонь. Раненый водитель был задержан.

Президенту Дональду Трампу сообщили о случившемся.

Штаб-квартира АНБ находится в отдельном здании Форт-Мид, построенном на полдороги между Балтимором и Вашингтоном.

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