У штаб-квартиры АНБ произошла стрельба

У въезда в штаб-квартиру Агентства национальной безопасности США в штате Мэриленд произошла перестрелка.

Как сообщает Fox News со ссылкой на пресс-службу АНБ, в результате один человек получил ранения.

Раненым оказался водитель черного внедорожника. По какой-то причине по машине был открыт огонь. Раненый водитель был задержан.

Президенту Дональду Трампу сообщили о случившемся.

Штаб-квартира АНБ находится в отдельном здании Форт-Мид, построенном на полдороги между Балтимором и Вашингтоном.