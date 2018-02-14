В ОКР рассказали о причинах отсутствия Грязцова и Попова на ОИ-2018

Руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов объяснил «Интерфаксу», что конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не попали в Пхенчхан потому, что их не включили в заявки профильные спортивные федерации России.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на Спортивный арбитражный суд (CAS) заявили, что МОК не допустил спортсменов до Олимпийских игр по ошибке.

«В предварительном списке спортсменов, которым МОК был готов направить приглашения, эти две фамилии были. Наши спортивные федерации формировали собственные списки, исходя из спортивных результатов и критериев отбора тех или иных спортсменов. В итоговых списках, которые в МОК были поданы с нашей стороны для спортсменов, которым должны были прийти приглашения, их не было, поскольку федерации не включили их в свою заявку по спортивному принципу», — сказал Выборнов.