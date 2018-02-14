Глава Пентагона не обнаружил российских наемников среди погибших при атаке в Сирии

У министерства обороны США нет данных о том, что при ударе по проправительственным силам в Сирии 7 февраля погибли или пострадали российские наемники. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«У меня нет сообщений о том, что среди жертв были российские наемники, не являющиеся [официально] военнослужащими России», — приводит слова Мэттиса Associated Press.

По словам министра обороны США, подобной информации не поступало ни от Центрального командования, ни от его подчиненных.

Между тем, как пишет «Коммерсантъ», наемники «ЧВК Вагнера» были среди погибших при ударе коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По данным источника издания, россияне были в составе группы проправительственных сил, которая предприняла наступление на нефтеперерабатывающий завод, контролируемый «Сирийскими демократическими силами».

Собеседник издания заявил, что операция проводилась по инициативе крупных сирийских предпринимателей, поддерживающих президента Сирии Башара Асада.

По его словам, отряд «ЧВК Вагнера» насчитывал около 600 человек, большинство из бойцов были русскоязычными.

При этом российское командование в Сирии, уточняет источник, расценило эту операцию как «опасную самодеятельность».

По данным разных СМИ, в результате удара по российским наемникам погибли от полутора десятков до более 200 человек.