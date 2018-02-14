Минкульт не стал судиться из-за показа «Смерти Сталина»

Министерство культуры России отозвало из Судебного участка мирового судьи № 208 протокол о нарушении кинотеатром «Пионер» закона из-за показа в нем фильма «Смерть Сталина». Об этом сообщает «Газета.Ru».

25 января в московском кинотеатре «Пионер» состоялся показ фильма «Смерть Сталина», несмотря на отозванное Минкультом прокатное удостоверение.

Позже СМИ узнали о пришедших в кинотеатр полицейских.

27 января кинотеатр «Пионер» отказался от показа опальной комедии «Смерть Сталина».