14 февраля 2018, 17:08
Минкульт не стал судиться из-за показа «Смерти Сталина»
Министерство культуры России отозвало из Судебного участка мирового судьи № 208 протокол о нарушении кинотеатром «Пионер» закона из-за показа в нем фильма «Смерть Сталина». Об этом сообщает «Газета.Ru».
25 января в московском кинотеатре «Пионер» состоялся показ фильма «Смерть Сталина», несмотря на отозванное Минкультом прокатное удостоверение.
Позже СМИ узнали о пришедших в кинотеатр полицейских.
27 января кинотеатр «Пионер» отказался от показа опальной комедии «Смерть Сталина».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое