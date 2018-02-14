Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
14 февраля 2018, среда, 12:09
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
14 февраля 2018, 10:50
астрономия

Четыре составных части Очень Большого Телескопа заработали совместно

ESO/L. Calçada

Европейская Южная обсерватория сообщает, что впервые было выполнено объединение световых потоков от всех четырех основных телескопов Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили. В этом режиме VLT становится самым большим оптическим телескопом в мире по светособирающей площади.

При создании комплекса Очень Большого Телескопа ESO одной из основных целей было составить из всех четырех его «юнитов» – основных телескопов UT (Unit Telescopes) – единый гигантский телескоп. Теперь, с вводом в действие спектрографа ESPRESSO, который использует именно такой режим работы VLT, эта цель достигнута.

Чтобы сделать это, консорциум ESPRESSO (главную роль в нем играет Астрономическая обсерватория Женевского университета, при участии исследовательских центров Италии, Португалии, Испании и Швейцарии, и, конечно, ESO) выполнил длительные и трудоемкие подготовительные работы. И вот Генеральный директор ESO Хавьер Барконс (Xavier Barcons) нажатием кнопки на пульте управления VLT начал астрономические наблюдения.

Член научного коллектива ESPRESSO сотрудник ESO Гаспаре Ло Курто (Gaspare Lo Curto) так объясняет историческое значение этого события: «В ESO осуществили мечту, возникшую в 1980-х, когда VLT еще только задумывался: соединить световые потоки от всех четырех «юнитов», установленных на Серро Параналь, в одном приемнике излучения и тем самым создать единый гигантский инструмент!»

Когда световые потоки от всех четырех 8,2-метровых основных телескопов соединяются, по своей светособирающей площади VLT становится крупнейшим из существующих сейчас в мире оптических телескопов, эквивалентным индивидуальному телескопу с апертурой 16 метров. Две из главных научных задач приемника ESPRESSO: открытие и исследование землеподобных планет и поиск возможной переменности фундаментальных физических постоянных. Вторая из этих задач требует наблюдений далеких и слабых квазаров – чему как раз и будет в наибольшей степени способствовать новый режим работы. Для обеих задач особенно важны сверхвысокая стабильность инструмента и постоянство опорного источника света.

Этого до сих пор не удавалось добиться ввиду исключительной технической сложности комбинирования сигналов от всех четырех «юнитов» в так называемом «некогерентном фокусе». Однако, хотя режим одновременных наблюдений со всеми телескопами и не был реализован, их конструкция с самого начала предусматривала такую возможность, а под наблюдательной платформой VLT между башнями телескопов были проложены подземные туннели.

Теперь свет от каждого из основных телескопов VLT через систему зеркал, призм и объективов поступает в спектрограф ESPRESSO, расположенный на расстоянии до 69 м от них. Сложная оптика позволяет ESPRESSO либо комбинировать потоки от любого сочетания четырех «юнитов», увеличивая тем самым их светособирающую силу, либо по очереди работать с каждым из Основных телескопов индивидуально, позволяя таким образом гибко использовать наблюдательное время. Все эти режимы работы специально предусмотрены в конструкции спектрографа ESPRESSO.

Комбинация световых сигналов от четырех Основных телескопов давно уже осуществляется в интерферометре VLTI для исследования тонкой структуры сравнительно ярких объектов с очень высоким угловым разрешением. Но интерферометрия требует сложения когерентных, т.е. фазированных сигналов, а в этом режиме гигантский светособирающий потенциал объединенного комплекса телескопов не может быть использован для исследования слабых источников.

Сведение оптических пучков и использование комплекса VLT в режиме единого телескопа откроет астрономам доступ к информации, которая раньше оставалась недоступной. Для спектрографов высокого разрешения открываются новые горизонты. Становится возможным реализовать новаторские концепции, такие, как калибровка по длине волны с использованием гребенок лазерных частот (laser frequency comb), что дает беспрецедентную чувствительность и воспроизводимость.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi автоматизация бизнеса Адыгея акустика Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса Византия викинги вирусы военная полиция Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление гравитация грибы грипп дельфины демография демократия дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа эволюция экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.