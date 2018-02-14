Организатор терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси получил пожизненный срок

Федеральный суд Манхэттена приговорил к пожизненному заключению выходца из Афганистана Ахмада Хана Рахими за организацию взрывов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в сентябре 2016 года.

Как сообщает Минюст США, также Рахими должен будет выплатить около 560 тысяч долларов пострадавшим в результате теракта.

Утром 17 сентября 2016 года в городе Сисайд-Парк в штате Нью-Джерси произошел взрыв — бомба сработала перед благотворительным забегом военных. В результате теракта никто не пострадал.

Вечером того же дня в историческом районе Челси на Манхэттене сработало еще одно взрывное устройство с поражающими элементами, в результате были ранены 30 человек.

В нескольких кварталах от места взрыва было обнаружено не сработавшее взрывное устройство.

Все три бомбы собрал и заложил Рахими.