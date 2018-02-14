Названы регионы-лидеры по качеству жизни в России

В результате исследования, проведенного экспертами рейтингового агентства РИА Рейтинг медиагруппы МИА «Россия сегодня», были определены лидеры по качеству жизни населения среди регионов по итогам 2017 года.

Основанием для составления рейтинга стали 72 показателя: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Кроме того, использовались данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область.

Замыкают список Республики Калмыкия, Бурятия и Тува, Еврейская автономная область и Курганская область.