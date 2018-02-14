Саакашвили получил разрешение жить и работать в ЕС

Лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили получил в Нидерландах новое удостоверение личности с правом жить и работать в Евросоюзе.

«Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», — написал политик в Facebook.

Он отметил при этом, что «как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство».

Украинского гражданства Саакашвили лишился в июле 2017 года. В сентябре того же года соратники политика силой смогли провести его через польско-украинскую границу. До последнего времени он оспаривал лишение гражданства в украинских судах, однако 12 февраля 2018 года был насильно выдворен в Польшу.

В Нидерландах у Саакашвили находятся жена и ребенок. Его супруга Сандра Рулофс — подданная этой страны.