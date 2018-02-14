Правозащитник Сергей Ковалев передумал быть доверенным лицом Собчак

Правозащитник Сергей Ковалев отказался оставаться доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Собчак.

В открытом письме Собчак, опубликованном на сайте партии «Яблоко», Ковалев пишет, что «совершил грубую ошибку».

«Эта работа мне не по силам, да и не по душе — не следует браться за то, что не умеешь делать наилучшим образом. И в чем не чувствуешь твердой убежденности», — отмечает он.

Поводом, как следует из письма, стала бесцеремонность сотрудников команды Собчак.

«Вот мы с Вами спокойно беседовали, как мне казалось, не бессодержательно. Во многом соглашались, о чем-то дискутировали. Вдруг без предупреждения, без стука, без звонка группа неизвестно откуда взявшихся людей с камерами и микрофонами. Со мной это было не в первый раз, и я говорил, обычно: "Пошли вон!". Но ведь это были Ваши люди! Вероятно, это профессиональные приемы политика и шоувумен», — написал Ковалев.

О том, что он стал доверенным лицом Собчак, штаб кандидата сообщил накануне.