В ЦИК удивились иску Собчак о законности регистрации Путина

Запретов на участие действующего президента Владимира Путина в мартовских выборах нет. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев, комментируя иск кандидата Ксении Собчак в Верховный суд с просьбой признать регистрацию Путина незаконной.

«Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему.

Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет», — сообщил «Интерфаксу» Булаев.