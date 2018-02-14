Производитель SSJ-100 опроверг проблемы с датчиками скорости

Компания «Гражданские самолеты Сухого», производящая лайнеры Sukhoi Superjet 100, опровергла проблемы с датчиками скорости на них.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что у SSJ-100 были выявлены те же проблемы с обледенением датчиков скорости, которые, предположительно, привели к катастрофе Ан-148 11 февраля, в результате которой погибли 71 человек.

В статье со ссылкой на телеграмму Росавиации говорилось, что за неделю до катастрофы, 4-5 февраля, из-за проблем с расхождением показаний скорости были остановлены семь вылетов Sukhoi Superjet 100 под управлением пилотов «Аэрофлота».

В ответ «Гражданские самолеты Сухого» выпустили пресс-релиз, в котором сказано: «В случаях возникновения подозрения на возможность частичного обледенения датчиков скорости (в документе Росавиации: "рассогласование индикации скорости"), на раннем этапе руления и начала разбега, срабатывал соответствующий индикатор. Система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет — безопасность пассажиров. То есть, системы предупреждения самолета SSJ100 сработали в штатном режиме».