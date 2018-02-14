Неисправность разбившегося Ан-148 обнаружили у нескольких Sukhoi Superjet 100

Обледенение датчиков скорости воздушного судна, которое, по версии Межгосударственного авиационного комитета, привело к крушению Ан-148 в Подмосковье, наблюдалось и у лайнеров Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой со ссылкой на телеграмму Росавиации, которая была разослана после катастрофы.

Ан-148 разбился 11 февраля вскоре после вылета из Домодедово. Все находившиеся на борту 71 человек погибли. По версии МАК, к крушению привели действия экипажа, получавшего противоречивые данные о скорости самолета. Датчики скорости на воздушном судне обледенели из-за того, что не был включен их обогрев.

В телеграмме Росавиации, отправленной 12 февраля, говорится, что за неделю до катастрофы, 4-5 февраля, на проблемы с расхождением показаний скорости жаловались пилоты «Аэрофлота», управлявшие Sukhoi Superjet 100. За два дня, когда в Москве были сильные снегопады, было зафиксировано семь таких неполадок.

Расхождения скорости фиксировались во время разбега самолета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях лайнеры сразу возвращались на аэродром вылета.