За Владимира Путина готовы проголосовать 71,5% опрошенных россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) чуть более чем за месяц до выборов опубликовал рейтинг кандидатов на пост президента России.

Метод опроса и количество его участников в исходных данных аналитического материала не указаны.

За действующего президента РФ Владимира Путина собираются голосовать 71,5% участников опроса. За Павла Грудинина отдадут свой голос 7,3% упрошенных россиян, за Владимира Жириновского — 5,%. За Ксению Собчак склонны голосовать 1% респондентов.

Григория Явлинского, Сергея Бабурина, Бориса Титова и Максима Сурайкина предпочли менее 1% участников опроса.

О выборах знают 93% опрошенных россиян, из них 80% намерены принять в них участие, а 10% с решением пока не определились.

Незначительные нарушения, которые не окажут влияния на общий итог выборов, спрогонозировали 46% респондентов. Чуть более трети, 34%, уверены, что выборы пройдут честно. В том, что итоги выборов будут серьезно искажены, уверены 17% респондентов.