15 февраля 2018, 11:13
МАК расшифровал данные с речевого самописца Ан-148
Специалистам Международной авиационной комиссии (МАК) удалось расшифровать данные речевого самописца Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, по результатам расшифровки стало известно, что пилоты сразу же заметили разницу в показаниях скорости, но не смогли понять причины. Они выключили автопилот и стали снижаться, чего делать было нельзя. Перед самым падением началась паника и пилоты уже не контролировали ситуацию.
Ранее МАК сообщил о неверных данных приборов, регистрирующих скорость самолета. Сбой в их работе, скорее всего, был вызван обледенением.
Напомним, при крушении Ан-148 в Московской области погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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