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15 февраля 2018, 11:13
авиакатастрофа гражданская авиация Московская область

МАК расшифровал данные с речевого самописца Ан-148

Обстановка на месте крушения самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье
Обстановка на месте крушения самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье
mchs.gov.ru

Специалистам Международной  авиационной комиссии (МАК) удалось расшифровать данные речевого самописца Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, по результатам расшифровки стало известно, что пилоты сразу же заметили разницу в показаниях скорости, но не смогли понять причины. Они выключили автопилот и стали снижаться, чего делать было нельзя. Перед самым падением началась паника и пилоты уже не контролировали ситуацию.

Ранее МАК сообщил о неверных данных приборов, регистрирующих скорость самолета. Сбой в их работе, скорее всего, был вызван обледенением.

Напомним, при крушении Ан-148 в Московской области погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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