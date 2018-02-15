МАК расшифровал данные с речевого самописца Ан-148

Специалистам Международной авиационной комиссии (МАК) удалось расшифровать данные речевого самописца Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, по результатам расшифровки стало известно, что пилоты сразу же заметили разницу в показаниях скорости, но не смогли понять причины. Они выключили автопилот и стали снижаться, чего делать было нельзя. Перед самым падением началась паника и пилоты уже не контролировали ситуацию.

Ранее МАК сообщил о неверных данных приборов, регистрирующих скорость самолета. Сбой в их работе, скорее всего, был вызван обледенением.

Напомним, при крушении Ан-148 в Московской области погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.