Кандидатуру нового президента «АвтоВАЗа» рассмотрят в мае

Председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов сообщил RNS, что 17 мая «АвтоВАЗ» проведет годовое собрание акционеров, на котором, в том числе, будет рассмотрена кандидатура нового президента завода.

Член совета директоров «АвтоВАЗа» и глава КамАЗа Сергей Когогин подтвердил изданию, что утвержденных кандидатур на пост руководителя пока еще нет.

Ранее СМИ сообщали, что новым президентом завода может стать топ-менеджер из Словении Алеш Бартож.