Кредиты предприятий ОПК на 1 трлн рублей передадут Промсвязьбанку

Российское министерство финансов рассматривает возможность передачи выданных санкционным компаниям кредитов на общую сумму до 1 трлн рублей Промсвязьбанку, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Силуанова.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что передача Промсвязьбанку кредитов, ранее выданных компаниям оборонно-промышленного комплекса «подсанкционными» банками, никак не коснется возглавляемой им кредитной организации.

Напомним, ранее стало известно, что Промсвязьбанк получит клиентов ВТБ — предприятия оборонно-промышленного комплекса, попавшие под санкции, — но только после завершения процесса санации, как пояснил глава ВТБ Андрей Костин.

Правительство решило создать на базе Промсвязьбанка «опорный банк» для осуществления финансовых операций, необходимых при выполнении государственного оборонного заказа и крупных госконтрактов. Накануне Промсвязьбанк подал судебный иск, оспаривая решения Центробанка о начале его санации.