В США сообщили детали авиаудара коалиции по позициям армии Сирии‍

Глава Центрального командования Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенант Джеффри Харриган сообщил о применении «в рамках самообороны» стратегических бомбардировщиков В-52 во время атаки по проправительственным сирийским войскам в ночь на 8 февраля.

По его словам, «враждебные силы» использовали для нападения на силы коалиции артиллерию и танковые снаряды, реактивные системы залпового огня и минометы.

«Мы сразу же связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции. После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил», — заявил генерал-лейтенант.

В авиаударе участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.

Как уже сообщалось, в результате действий коалиции США на северо-востоке Дейр-эз-Зора погибли десятки человек, в том числе, россияне, воевавшие в «ЧВК Вагнера».