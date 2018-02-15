Глава ПФР назвал повышение пенсионного возраста не приоритетной задачей

Председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов сделал ряд пояснений по поводу планируемого повышения пенсионного возраста в РФ: по его словам, оно должно идти постепенно, плавно и в основном касаться молодых жителей страны, передает РБК.

Запросов на разработку конкретной программы повышения пенсионного возраста в ПФР от правительства не поступало, этот вопрос обсуждается на экспертном уровне, уточнил Дроздов. «И основная цель — это, конечно же, не финансовая», — сказал он, добавив, что это также не является приоритетом в работе Пенсионного фонда, для которого главное сейчас — снизить свою зависимость от бюджета.

Дроздов назвал два направления, по которым работают эксперты, — «увеличение требований к стажу» и «стимулирование более позднего выхода» на пенсию.

Другие вопросы, которые, по словам главы ПФР, необходимо решить, — это замороженные до 2020 года пенсионные накопления россиян, «разморозку» которых можно начать обсуждать после выборов, и повышение пенсий для неработающих пенсионеров до 15,5 тысячи рублей через три года.