СМИ узнали о предвыборном проекте для бюджетников и рабочих

Администрация президента РФ в преддверии выборов главы государства начинает реализацию масштабного проекта, направленного на информирование о ходе кампании и привлечение к голосованию сотрудников бюджетной сферы и промышленных предприятий с целью повышения явки, передает РБК со ссылкой на источника, близких к Кремлю.

По их словам, проект распространяется на всю Россию, и инструкции по нему уже разосланы региональным администрациям. Основной упор в них сделан на работу с предприятиями, поскольку обеспечение явки бюджетников на выборы не представляется серьезной проблемой, тем более что многие из них и так вовлечены в избирательный процесс, поскольку входят в избиркомы. Что касается промышленных предприятий, то конкретные вопросы об их вовлечении в проект будут решать местные власти.

«Схема не подразумевает принуждения к голосованию, это скорее информирование о кампании», — цитирует РБК одного из своих источников. По его словам, в рамках проекта запрещена и агитация за какого-либо кандидата, то есть целью является исключительно повышение явки, а не влияние на итоги голосования.

Проект предполагает работу в «пять касаний» для взаимодействия с избирателями: на уровне руководителя или высокопоставленных сотрудников организации или предприятия, авторитетных представителей рабочего коллектива (референтных лиц), назначенных руководителями ответственных лиц (например, пользующихся популярностью у сотрудников бывших руководителей предприятия, если действующий директор «не очень авторитетен среди подчиненных»), а также посредством передачи информации о выборах «через газету или радио, если в организации или на предприятии есть свое СМИ», и «голосовых сообщений, которые направят коллективу».